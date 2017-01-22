Главные новости
-
Как встретили Новый год жители Полоцка и Новополоцка?
-
Водитель перевернувшейся маршрутки с 16 пассажирами привлечен к ответственности
-
Устанавливать светофор в районе ПГУ нецелесообразно
-
На выходных в Полоцке и Новополоцке холодно не будет
-
Юная полочанка борется за попадание в спецвыпуск Танцы.Дети на ТНТ
Последние новости
Афиша на сегодня
-
Фестиваль «Краски Индии»
Концерт:
Полоцкий ГДК
Вакансии региона
-
330 руб.КУП ЖКХ г.Полоцка330 руб.КУП ЖКХ г.Полоцка410 руб.ГЛУ Дретунский лесхоз410 руб.ГЛУ Дретунский лесхоз265 руб.КУП ЖКХ г.Полоцка
-
500 руб.ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943265 руб.Новопоцкая типография300 руб.РУП Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт, Новополоцкий ф-лИнструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва)265 руб.УСУ Полоцкая СДЮШОР300 руб.РУПМС Полоцкое ПМС
-
265 руб.ГУО Ясли-сад № 28 г.Полоцка600 руб.ООО Ресттрэйд265 руб.ГУО Ясли-сад № 15 г.Полоцка300 руб.ООО Поинт265 руб.УСУ Полоцкая СДЮШОР
-
265 руб.ГУО Ясли-сад № 15 г.Полоцка265 руб.ГУО Ясли-сад № 28 г.Полоцка529 руб.РУПМС Полоцкое ПМС800 руб.СУП НОТУРИБА-Полоцк500 руб.ООО МНТП
-
600 руб.ООО Ресттрэйд филиал в Новополоцке577 руб.Ф-л Полоцкое производственное управление ПРУП Витебскоблгаз400 руб.ООО Поинт778 руб.ДКУП УКС г. Полоцка350 руб.ПУП Полоцкие напитки и концентраты
-
310 руб.Государственное предприятие Предприятие котельных и тепловых сетей коммунального унитарного предприятия Жилищно-коммунальное хозяйство г.Полоцка500 руб.ОАО СРСУ-3 г.Новополоцк400 руб.ОАО Белтеплоизоляция филиал Новополоцкое управление265 руб.Учреждение образования Витебский государственный университет имени П.М. Машерова500 руб.ОАО Технолит-Полоцк
Мы в социальных сетях