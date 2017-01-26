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Как встретили Новый год жители Полоцка и Новополоцка?
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Водитель перевернувшейся маршрутки с 16 пассажирами привлечен к ответственности
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Устанавливать светофор в районе ПГУ нецелесообразно
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На выходных в Полоцке и Новополоцке холодно не будет
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Юная полочанка борется за попадание в спецвыпуск Танцы.Дети на ТНТ
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