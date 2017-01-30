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Водитель перевернувшейся маршрутки с 16 пассажирами привлечен к ответственности
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Устанавливать светофор в районе ПГУ нецелесообразно
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